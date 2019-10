Politiek: tussentijdse verkiezingen gemeenten

Regeringspartij VVD en oppositiepartij 50Plus vinden het maar niets dat vervroegde verkiezingen nu niet mogen bij conflicten in gemeentebesturen. Zij wijzen erop dat sprake kan zijn van ernstig verstoorde verhoudingen.

Het college van burgemeester en wethouders kan bijvoorbeeld het vertrouwen van de raad verliezen. Gemeenten kunnen onbestuurbaar worden, wat slecht is voor het vertrouwen van kiezers. Het kan een oplossing zijn als burgers dan opnieuw naar de stembus kunnen, vinden Jan Middendorp (VVD) en Henk Krol (50Plus).



Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) zegt open te staan voor ‘experimenten op dit vlak’. Hij wil kijken of tussentijdse verkiezingen een oplossing kunnen bieden voor ernstige conflicten in gemeentebesturen.



Jaren geleden pleitten CDA-lijsttrekkers in grote steden al voor tussentijdse verkiezingen. Nu zijn die alleen mogelijk in nieuwe gemeenten die door een herindeling zijn ontstaan, en als besturen hun taken grof verwaarlozen.