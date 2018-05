Politiek ziet geen brood in buitenlands avontuur ProRail

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (spoor) en grote partijen in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over het voornemen van spoorbeheerder ProRail om in het buitenland zaken te gaan doen.

Staatsbedrijf ProRail wil, net als de NS al jaren geleden heeft gedaan, de Europese markt op, zei president-directeur Pier Eringa vanmorgen in de Volkskrant. ,,ProRail is een goed exportproduct."

Het kabinet is momenteel juist bezig om meer greep te krijgen op de spoorbeheerder, door de organisatiestructuur om te bouwen. Daarnaast ontving ProRail recent nog een voorwaardelijke boete van 1,275 miljoen euro, omdat het aantal grote storingen nog steeds te hoog was in 2017.

Staatssecretaris Van Veldhoven is desgevraagd glashelder over de rol van de spoorbeheerder in haar ogen. ,,Ik verwacht van ProRail dat de strategische prioriteit voor de komende jaren bij de Nederlandse reiziger en - vervoerder ligt, boven extra internationale activiteiten: minder storingen, meer treinen per uur, en allemaal veilig en op tijd."

Vleugels uitslaan

Quote Op zich zijn wij niet tegen het elders vermarkten van onze kennis, maar ik zeg: stap voor stap. VVD-Kamerlid Erik Ziengs Regeringspartij VVD reageert ook lauw op het voornemen om in het buitenland het avontuur aan te gaan. ,,Prima dat ze ambitie hebben bij ProRail, maar voordat ze hun vleugels uitslaan moet eerst de pittige verandering van de organisatie geregeld zijn", aldus Kamerlid Erik Ziengs. ,,Op zich zijn wij niet tegen het elders vermarkten van onze kennis, maar ik zeg: stap voor stap."

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch vraagt zich af of expansie over de grens nu het hoogste punt moet zijn op het verlanglijstje van ProRail. ,,Dat zou je niet verwachten. Want, wat is de toegevoegde waarde voor de Staat als aandeelhouder en voor de reizigers?" Deze partijen willen gewoon goed trein- en goederenvervoer. Kortom, wij vragen ons af of het allemaal nu moet."

Quote Buitenland­se activitei­ten van ProRail liggen niet voor de hand. D66-Kamerlid Rob Jetten Coalitiepartner D66 reageert nog het meest afwijzend. Kamerlid Rob Jetten: ,,ProRail is de laatste jaren druk bezig met het verbeteren van de prestaties voor de reiziger en goederenvervoerder. Daar mag je trots op zijn en het is mooi als andere landen naar Nederland komen om te leren. Maar buitenlandse activiteiten van ProRail liggen niet voor de hand."

Volgens een woordvoerder van ProRail worden de prestaties van de spoorbeheerder steeds beter en is de recente voorwaardelijke boete grotendeels niet de schuld van het bedrijf. Hij benadrukt dat ook in andere sectoren staatsbedrijven hun vleugels al hebben uitgeslagen naar het buitenland, zoals stroombeheerder TenneT.