‘Premie zorgverzekering volgend jaar ruim 10 euro per maand hoger’

Europees vakverbond klaagt recordinko­mens­ver­lies minimumlo­ners aan, in Nederland ruim 6,6 procent

Minimumloners in Europa krijgen dit jaar ondanks loonstijgingen de zwaarste reële inkomensterugval sinds de eeuwwisseling voor hun kiezen. Kampioen is Letland met een inkomensverlies van dik 19 procent, minimumloners in Nederland kachelen 6,6 procent achteruit.

13 september