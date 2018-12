Premier Rutte in afscheidsshow Evers: Jullie staan aan basis van mijn succes

Rutte nam een bierglas (vaasje) mee naar de studio, waarmee hij verwijst naar de paginagrote advertentie die de VVD afgelopen maandag in deze krant plaatste. ,,Ik heb nog gedacht aan zo'n mooi Delfts blauw vaasje, maar dat leek me bij het type - wat ruwe - kerels dat jullie zijn niet zo werken.'' Op het glas staat 'baas’. ,,Ik denk dat jullie voor heel Nederland de bazen van de ochtend zijn’’, sprak Rutte lovend. ,,Iedereen heeft genoten van jullie programma: altijd stijlvol, met humor, soms lomp, maar wel altijd supergezellig en respectvol.’’



Rutte grapte vervolgens dat als je ‘baas’ omdraait, er ‘saab’ staat. Evers en zijn sidekicks maakten sinds 2006 regelmatig grappen over de Saab van Rutte, die hij al elf jaar rijdt. ,,Ik merk op straat wat een impact jullie programma heeft, want in reacties op straat roepen mensen ‘Hé Saab, hoe is het?!’ naar me. Jullie staan aan de basis van mijn succes’’, grapte Rutte, die overigens nog steeds privé in die oude auto rijdt.



Evers noemde het bijzonder dat hij geregeld de minister-president aan de lijn kreeg. ,,U heeft ons altijd fantastisch te woord gestaan, dat vind ik echt leuk.’’ Maar Rutte vond het vanzelfsprekend. ,,Als de nationale huiskamer belt, de bazen, dan neem je even op!’’