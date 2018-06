Premier Rutte volgende maand op bezoek bij Trump in Washington

NIPT vervangt combinatie­test bij zwanger­schap bijna totaal

15:34 In het eerste jaar dat de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) grootschalig beschikbaar is, hebben ouders bijna niet meer gekozen voor de minder betrouwbare combinatietest. Toch is per saldo niet vaker een check uitgevoerd op bijvoorbeeld Down bij het ongeboren kind.