Prijsplafond kon wél eerder: Brussel bood ruimte, maar kabinet wachtte

D66'er Sjoerdsma in rechtbank: ‘Met dood bedreigd na tribunalen-uit­spraak Van Houwelin­gen (FvD)’

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) is vorig jaar november overladen met doodsbedreigingen nadat Pepijn van Houwelingen (FvD) in de Tweede Kamer dreigde dat er voor hem tribunalen zouden komen. Dat stelt Sjoerdsma vandaag in een verklaring in de rechtbank. Daar dient een zaak tegen een man die Sjoerdsma dreigde met ophanging. ,,Voor mij is duidelijk door wie verdachte zich heeft laten inspireren.”

16 september