Prinsjesdag: de energierekening is een van de hoofdpijndossiers waar je op moet letten

UPDATE Halsema op het matje geroepen om verboden vuurwapen in ambtswo­ning

16:33 Burgemeester Femke Halsema moet volledige openheid van zaken geven over het vuurwapen waarmee haar 15-jarige zoon in juli werd aangehouden. Dat stellen de raadsfracties van Forum voor Democratie, VVD, en de Partij van de Ouderen. ‘Een verboden vuurwapen in de ambtswoning. Dit is niet langer een privékwestie.’