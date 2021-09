Prinsjesdag met ‘de rem erop’: traagste formatie ooit plaagt plannenmakerij

CORONAPAS Alleen naar de nachtclub na vaccinatie? Kabinet wil ‘Duitse model’ wel met Kamer bespreken

15 september Het kabinet zet de deur op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alleen gevaccineerden (of van corona genezen) personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. Ongevaccineerden lopen na een negatieve sneltest nog twee keer zoveel kans het virus te dragen, het kabinet wil daarom met de Kamer in gesprek over de striktere coronapas bij de volgende versoepelronde. ‘Het is een complexe afweging’.