Prinsjesdagstukken uitgelekt: economie groeit volgend jaar met 3,5 procent

CNV: steunpakket lijkt te doen wat het belooft

De noodmaatregelen om de economie door de crisis te loodsen lijkt te doen waarvoor het is bedoeld, namelijk werkloosheid voorkomen. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag.



De vakbond noemt het mooi nieuws dat de werkloosheid minder hard stijgt dan voorzien en dat werkenden er iets op vooruit gaan. Tegelijkertijd geeft de bond een waarschuwing af. ,,We zijn er echter nog lang niet. Nog steeds is de verwachting dat meer dan een half miljoen mensen hun baan verliezen”, aldus CNV.



Volgens de bond moet alles op alles worden gezet om mensen van werk naar werk te begeleiden. ,,Vorige week was het budget dat het kabinet beschikbaar stelde, 50 miljoen euro, binnen een maand al op. Meer geld is dus noodzakelijk om de werkloosheid laag te houden,” aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.