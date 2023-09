Problemen blijven liggen door achterhaalde Haagse rituelen

Bestaanszekerheid Alle lijsttrek­kers hebben het opeens over dat ene woord, maar wat bedoelen ze er nou mee?

Plotseling is het overal. Van Frans Timmermans en Henri Bontenbal tot Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz, allemaal hebben ze de mond vol over ‘bestaanszekerheid’. Maar wat ze met die term bedoelen, is niet altijd even duidelijk. Vijf vragen en antwoorden over hét verkiezingsthema van 2023.