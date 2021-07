Proef met elektronisch telbaar stembiljet bij gemeenteraadsverkiezingen

‘Stoeien’ met het stembiljet in de auto in het drive-in stembureau

17 maart Van de grootste Porsche tot een Skoda Citigo: het stembiljet is te groot voor elke bestuurder hier in het drive-by stembureau in Zevenhuizen. Voorzitter Ron van Es is in zijn nopjes dat ‘zijn’ stembureau populair is. ,,Gelukkig hebben we verkeersregelaars.’'