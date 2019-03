Puber slaapt slecht door schermgebruik in de avond

Van de kinderen tussen de 8 en 13 jaar gebruikt 22 procent dagelijks een lichtgevend scherm in de avond. Onder pubers (13 tot 18 jaar) is dit zelfs 83 procent. Vaak neemt het gebruik in de avond ook aanzienlijke tijd in beslag; meer dan twee uur.



Bekend was al dat het ‘sterke’ blauw licht bij nieuwere schermen onze biologische klok beïnvloedt en dus de slaap kan verstoren. Maar ook het actief bezigen van de hersenen door appen vlak vóór de nachtrust kan een rol spelen bij insomnia. Ten derde gaan mensen door schermgebruik later slapen, maar gaat de wekker ‘s ochtends nog steeds op dezelfde tijd. Dus krijgen ze minder uren rust.



Het gevolg: jongeren die dagelijks een scherm gebruiken in het uur voor het slapen, hebben meer slaapklachten zoals later in slaap vallen, korter slapen en ’s nachts wakker worden. Bij hen komen symptomen van slaaptekort overdag, zoals moeite om wakker te blijven, ook meer voor.