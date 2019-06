Publieke omroep hoeft niet langer te bestaan uit drie ouderwetse netten

Woningte­kort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem

11:52 De woningnood waar we momenteel in Nederland mee te kampen hebben blijft nog zeker tien jaar duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.