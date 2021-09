‘Puinruimer’ Remkes pleit al jaren voor een minderheidskabinet

commentaar Formatie wordt gegijzeld door politieke lafheid

25 augustus De formatie van het nieuwe kabinet begint een grotesk toneelstukje te worden. Dat partijen er vijf maanden na de verkiezingen nog niet in zijn geslaagd om het eens te worden over een regeerakkoord, is vaker voorgekomen. Maar wat deze formatie anders maakt, is dat er al die tijd nog niet eens is begonnen met onderhandelen.