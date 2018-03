PvdA komt met nieuwe manier voor verbod motorclubs

Volgens de partij, die de steun heeft van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer, moet de volgorde van verbieden worden omgekeerd. Dan kan de minister op basis van politie-informatie een verbod uitvaardigen, dat vervolgens bij de rechter kan worden aangevochten door de motorclub.

Nu nog probeert justitie motorclubs via de rechter te verbieden. In december lukte dat overigens. Toen besloot de rechtbank in Utrecht voor het eerst dat de Bandidos verboden worden. Volgens de rechter omdat de club ‘geweld pleegt en stimuleert’. De club is hiertegen wel in beroep gegaan en het verbod gold ook alleen voor die specifieke club.

Structurele wandaden

De wet die de PvdA wil moet de minister de mogelijkheid geven ‘een vereniging te verbieden als die een ernstig gevaar voor de samenleving vormt’. ,,Dat is het geval als de leden hun wandaden structureel in het kader van de vereniging plegen en als de vereniging hier niets tegen doet,'' schrijft de PvdA.

Overigens steunt coalitiepartij D66 -anders dan VVD en ChristenUnie- het voorstel 'nog' niet, laat een zegsvrouwe weten. Volgens D66 'lijken' de huidige middelen om motorclubs te verbieden toereikend. De minister zou door het voorstel meer bevoegdheden krijgen, die pas áchteraf door de rechter getoetst zouden kunnen worden. Volgens D66 moet 'de overheid voorzichtig zijn'.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaf in december wél al aan dat hij werkt aan een nieuw wetsvoorstel om motorclubs te verbieden, dat is ook opgenomen in het regeerakkoord. Het OM heeft bovendien eerder al gezegd dat het onderzoekt of motorclubs No Surrender en Satudarah ook kunnen worden verboden.

Niet te handhaven

Op alle ideeën voor verboden is ook kritiek. Zo wees hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer er op dat het allemaal niet te handhaven is. ,,Stel dat het nu lukt om Bandidos te verbieden, dan noemen ze zich niet langer Bandidos, maar bij wijze van spreken Ramdidos'', zei Brouwer. ,,Ze veranderen twee letters op hun hesje en gaan gewoon door. Dat gebeurt nu ook in Duitsland, waar bepaalde afdelingen van Hells Angels door de rechter zijn verboden.''