PvdA krap bij kas, maar 'verkiezingskas is niet leeg'

De Partij van de Arbeid zit financieel in zwaar weer. Na de mokerslag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen is flink ingeteerd op de reserves. Nu is veel minder geld beschikbaar voor komende verkiezingscampagnes.

,,We hebben het politiek niet makkelijk, maar financieel ook niet”, zei PvdA-penningmeester Ard van der Tuuk tijdens een partijcongres eind juni. Hij deed een dringende oproep aan de aanwezige leden om extra geld te doneren. De woorden van de penningmeester waren zacht uitgedrukt, blijkt nu.

In het recent verschenen jaarverslag van de partij staan dieprode cijfers. Het verlies in 2017 bedraagt bijna 800.000 euro. Door de enorme nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen – van 38 naar 9 zetels – loopt de partij bijna 300.000 euro overheidssubsidie mis. Daardoor is gedwongen afscheid genomen van twaalf medewerkers.

Half miljoen voor sociaal plan

De financiële gevolgen zijn groter dan van tevoren gedacht, zo staat in het jaarverslag. De ontslagen medewerkers op het partijbureau zijn naar huis gestuurd met een sociaal plan dat ruim een half miljoen euro heeft gekost.

Landelijke PvdA-kopstukken – die verplicht zijn om 5,5 procent van hun brutoloon over te maken naar de partij – dragen ook een stuk minder bij. Omdat de partij veel Kamerleden is verloren en geen ministers meer heeft, is vorig jaar 80.000 euro minder aan contributie binnengekomen.

Toch is het niet zo dat de partij van Lodewijk Asscher op omvallen staat. ,,We hadden gespaard en rekening gehouden met minder zetels en minder inkomsten, maar dit was heel fors”, zegt PvdA-woordvoerder Geert van der Varst. ,,We hebben ook gesneden in de kosten, waardoor we nu wel een gezonde bedrijfsvoering hebben.”

Hulp van lokale afdelingen

Vijftig lokale PvdA-afdelingen zijn vorig jaar – na een oproep van het partijbestuur – te hulp geschoten om het verlies enigszins te beperken. Die afdelingen maakten in totaal ruim 200.000 euro van hun overschotten over naar de centrale rekening. ,,Dat heeft ontzettend geholpen”, zegt Van der Varst.

In vergelijking met andere landelijke partijen staat de PvdA er slecht voor. Het eigen vermogen is teruggelopen tot het laagste niveau in ten minste tien jaar tijd. ,,Maar het is niet zo dat onze verkiezingskas leeg is”, stelt Van der Varst. ,,We zijn begonnen met sparen voor de verkiezingscampagnes van volgend jaar. Er zit geld in de verkiezingskas en daar komt elke maand geld bij.”

Toch is de toekomst van de PvdA niet zo rooskleurig als een paar jaar geleden. Bij de eerstvolgende Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement – in het voorjaar van 2019 – is fors minder budget beschikbaar voor campagnefilmpjes, reclameborden en advertenties op sociale media. ,,De campagnepot is kleiner”, erkent de woordvoerder.

Crowdfunding