PvdA: minimumuurloon moet voor iedereen hetzelfde zijn

De PvdA wil dat het minimumloon voor iedere werknemer per uur even hoog wordt. Nu lijkt het zo dat iedereen aan de onderkant van de arbeidsmarkt evenveel betaald krijgt, maar in de praktijk is dat niet zo, stelt Kamerlid Gijs van Dijk. Van die ‘onrechtvaardigheid’ wil de PvdA af, stelt zij vandaag op de Dag van de Arbeid.

Het wettelijk minimumloon bedraagt momenteel 1615,80 per maand, wat neerkomt op 372,90 per werkweek. Minder dan dat bedrag mogen werkgevers volgens de wet niet betalen. Desondanks bestaan er grote verschillen in salaris, vooral als wordt gekeken naar wat per uur wordt betaald. Sommige werknemers moeten 40 uur per week werken om aan het maandbedrag van 1615,80 euro te komen, en krijgen dus 9,33 per uur. Anderen hebben al na 36 uur per week recht op die 1615,80 en verdienen daardoor 10,36 euro per uur.

Verschil ‘niet uit te leggen’

Volledig scherm PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk © ANP Het verschil hangt dus allemaal af van de werkweek die in een bepaalde sector geldt. Volgens PvdA’er Van Dijk is een verschil van ruim een euro per uur niet uit te leggen en zijn er bovendien sectoren die bewust lange werkweken hanteren waardoor ze personeel in deeltijd per uur minder hoeven te betalen. Van Dijk: ,,Dat valt niet langer uit te leggen, temeer om omdat het minimumniveau achterblijven bij de gestegen kosten van levensonderhoud.”

Hij wil daarom dat iedereen die het minimumuurloon verdient voortaan 10,36 betaald krijgt, ongeacht de duur van de werkweek. Volgens Van Dijk ‘verdienen deze mensen een stap’, omdat zij vaak niet delen in loonsverhogingen die bij cao-onderhandelingen worden afgesloten. Ongeveer een half miljoen mensen krijgen momenteel het minimumloon betaald. Zij zijn bijvoorbeeld actief in de schoonmaak, horeca, tuinbouw of in callcenters.

Fraude

Het huidige systeem werkt volgens de PvdA fraude in de hand, omdat alleen per loonstrook is te controleren of de werkgever wel volgens het minimumloon betaalt. Op basis van zijn tijd als bestuurder bij vakbond FNV zegt Van Dijk uit eigen ervaring te weten dat er met het minimumloon wordt ‘geklooid’.

Het voorstel van de PvdA kost de overheid 2 miljard euro, omdat stijging van het minimumloon leidt tot hogere uitgaven aan bijstand en AOW, die daaraan gekoppeld zijn. De PvdA wil die kosten vooral ophalen bij werkgevers, onder meer door hen te verplichten het eerste half jaar WW zelf te laten betalen en door de bankenbelasting te verhogen. Van Dijk zegt met het oog op de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer het kabinet ‘uit te dagen’: ,,Laten we eens zien of een dergelijk voorstel mogelijk is met dit kabinet.”