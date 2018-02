PvdA-prominent Barth op het matje na poging huur villa te verlagen

Afgelopen dinsdag kwam Wassenaars voormalig burgemeester Hoekema in opspraak omdat hij achter de schermen 17.800 euro had geregeld als aanvulling op zijn wachtgeld van 80 procent. Daardoor kreeg hij 100 procent, wat in strijd is met de Gemeentewet. Waarnemend burgemeester van Wassenaar Charlie Aptroot tekende die geheime overeenkomst. Hoekema heeft het geld van 17.800 euro teruggestort toen openbaarmaking dreigde door de publicatie in NRC Handelsblad.

In de correspondentie die vrijkwam door het verzoek van NRC, bleek dat PvdA-Eerste Kamerlid Barth zich in e-mails beijverde om de huur van 1400 euro naar 1000 euro te krijgen. Het ging om een volle maand en enkele weken.

,,Barth heeft in een gesprek met het partijbestuur gezegd dat het niet handig was, dat zij die e-mails heeft gestuurd,’’ zegt een woordvoerder van het partijbestuur. ,,Verder blijft het een zaak tussen de gemeente Wassenaar en de heer Hoekema.’’

Gedragscode

Het partijbestuur heeft dagenlang geen inhoudelijk antwoord gegeven op vragen van deze krant hoe het gedrag van Barth zich verhoudt tot de erecode van de PvdA. Die belangrijke morele gedragscode is op 1 maart 2015 ondertekend door de voltallige senaatsfractie van de sociaal-democraten.

Een van de belangrijkste kernwaarden in het leidende partijdocument is dat sober wordt omgegaan met publieke middelen. De huur omlaag krijgen van een riante villa in Wassenaar staat daarmee op gespannen voet, zo vindt ook het partijbestuur. De erecode: ,,En natuurlijk willen wij niet het onderste uit de kan als het gaat om persoonlijke geldelijke beloningen of andere tegemoetkomingen.’’