PvdA: Red boeren én natuur met Nationaal Landbouwakkoord

Pacifist en oud-politicus Fred van der Spek (PSP) overleden

1 december Oud-PSP’er Fred van der Spek is vorige week op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de zoon van de policitus vandaag. Van der Spek was van 1978 tot 1985 voorzitter van de fractie van de Pacifistisch-Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij, van 1963 tot 1967, lid van de Eerste Kamer.