PvdA wijst raadslid terecht: ‘Boerka staat niet voor vrijheid’

Tijdens Pride Amsterdam, afgelopen zaterdag, was het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond gekleed in een gele boerka. Vier medestanders waren gekleed in boerka's van een andere kleur. De gekleurde boerka’s waren een protest tegen het gedeeltelijke ‘boerkaverbod’, dat op 1 augustus is ingegaan. Sindsdien mag geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen in overheidsgebouwen, op scholen, in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.