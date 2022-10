PvdD-leider Esther Ouwehand tijdelijk uit Tweede Kamer wegens overbelasting

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren legt haar taken als Kamerlid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren voor zestien weken neer. Ze kampt met gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting, zo laat ze weten.

Ouwehand verwacht eind januari terug te kunnen keren in de Kamer. In de tussentijd zal Kamerlid Christine Teunissen het fractievoorzitterschap tijdelijk overnemen. De vrijgekomen zetel zal door Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren worden ingevuld. Akerboom is nu persvoorlichter van de partij en zat eerder al tijdelijk in de Tweede Kamer om toenmalig Kamerlid Femke Merel van Kooten te vervangen die met zwangerschapsverlof was.

In 2015 jaar lang afwezig

Het is niet voor het eerst dat Ouwehand tijdelijk het werk moet neerleggen. In 2015 moest ze haar werk bijna een jaar lang neerleggen wegens ziekte. Ook toen was ze overbelast. ,,Het kan je overkomen en je kunt er weer van herstellen’’, vertelde ze later over haar burn-out. Hoewel ze in een interview met deze site vertelde inmiddels een manier te hebben gevonden om met het drukke werk om te gaan, is het toch weer misgegaan.

In het verleden moesten al vaker politici het werk neerleggen. Ook Ouwehands voorganger als partijleider van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme was langere tijd afwezig. Hoewel Thieme nooit een reden gaf, vertelden partijgenoten dat ook zij het gedwongen rustiger aan moest doen. D66-Kamerlid Rens Ramaekers was ook langere tijd uitgeschakeld en noemde de Tweede Kamer ‘een burn-outfabriek‘. Ook de CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen zaten lagere tijd thuis. In de vorige kabinetsperiode zat ook minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) overspannen thuis.