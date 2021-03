PvdD-lijsttrekker Esther Ouwehand had niets met de plek waar ze opgroeide

Van de hoofdredactie Wat vinden de partijen nou echt belangrijk? Wij zoeken het uit en helpen u met kiezen

27 februari Hij staat torenhoog in de peilingen maar zoals Mark Rutte zelf wel eens zegt: we hebben nog geen stem binnen. De enige peiling die telt is immers die op verkiezingsdag. Of verkiezingsdagen, moeten we dit jaar zeggen. De stemhokjes gaan al op maandag open voor verkiezingen die officieel op woensdag 17 maart plaatsvinden. Wat doet AD tot die tijd? Nou, vooral gewoon verslag. Maar dan wel over álle belangrijke onderwerpen en partijen.