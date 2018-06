PVV boos: Geen vaccins voor Nederlandse kinderen, wel voor Mekka-gangers

In een interview aan deze site verklaart het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat er een tekort is aan vaccins tegen de snel opkomende meningokokbacterie. Volgens het RIVM overweegt de Gezondheidsraad om ook kinderen van 15 en 16 jaar in te enten, maar zijn daar niet genoeg vaccins voor. Per leeftijdsgroep zijn er zo'n 200.000 vaccins nodig voor het Rijksvaccinatieprogramma.



Volgens het RIVM is er wél genoeg vaccin voor reizigers die van plan zijn deel te nemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Van 19 tot en met 23 augustus vindt de jaarlijkse hadj naar het Saoedi-Arabische Mekka plaats. Hans van Vliet, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma: ,,Er is genoeg vaccin voor mekkagangers, maar daar buiten is het nauwelijks verkrijgbaar.’’