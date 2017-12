PVV boos over politiebezoek aan moskee Haaksbergen

De PVV Overijssel reageert vol afgrijzen. „Wij willen dat de politie zich houdt aan haar eigen gedragscode en dus een neutrale uitstraling houdt. Daar past het poseren met predikers van een soldatenreligie absoluut niet bij”, aldus de partij. „En dat terwijl de Nederlandse tradities als Zwarte Piet doelmatig door de politie worden geboycot omdat de politie in deze maatschappelijke discussie een neutrale houding wil innemen.”



Onder het Facebookbericht van de politie wordt massaal gereageerd. „Wij zien dat het bericht veel reacties oproept”, aldus de politie. „Wij vertegenwoordigen alle groeperingen in de samenleving. Het is voor ons cruciaal om goed in verbinding te zijn met al deze groepen. In dit kader bezoeken we regelmatig kerken, scholen, ondernemers, wijkcentra, sportverenigingen, synagogen en andere maatschappelijke instanties.”



De PVV Overijssel gaat schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.