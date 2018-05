PVV'er Graus woest over sneer tijdens hondendebat: 'Schandalig, dit is strafbaar'

In de Tweede Kamer werd vanmorgen met deskundigen gesproken over een verbod op het hebben van bijtgrage honden, zoals pitbulls en rottweilers, voor mensen met een strafblad. Van de honden die in 2015 in beslag werden genomen vanwege een ernstig bijtincident had zo’n 16 procent van de baasjes een strafblad, blijkt uit cijfers van de Universiteit Utrecht.



Graus benadrukte in zijn inbreng dat er bij de discussie bij bijtgrage honden vaak gesproken wordt over bepaalde hondenrassen. ,,Als een pitbull bijt, haalt dat de pers. Maar als een labrador bijt, wat heel veel voorkomt, dan haalt dat niet de pers. Er moet geen onderscheid gemaakt worden, geen rassendiscriminatie'', aldus de PVV'er.



Advocaat Iaira Boissevain reageerde met een flinke sneer op die oproep. ,,Over het punt van rassendiscriminatie: ik vind dat altijd grappig uit de mond van de PVV.''



Dat liet Graus zich niet zeggen. ,,Ik maak hier bezwaar tegen. Ik vind dit schandalig, dit is strafbaar. Dit is in elf jaar tijd nog nooit tegen me gezegd'', foeterde hij. Ook voorzitter Attje Kuiken vond dat Boissevain een grens over ging met haar opmerking en vroeg haar te stoppen met uitlokken, waarna het debat verder ging.