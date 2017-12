PVV Limburg moet verduisterd gigabedrag zelf ophoesten

De partij had zelf voorgesteld Heemels het volledige bedrag terug te laten betalen, maar de Provinciale Staten van Limburg besloten vandaag dat de PVV het bedrag in termijnen tot 2023 moet terug betalen. Verder vordert de provincie van Heemels een bedrag van zo'n 65.000 euro voor de kosten van de fraudezaak terug.

Veroordeling

De rechtbank veroordeelde Heemels in oktober tot achttien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Heemels ging in hoger beroep.



PVV-leider Geert Wilders noemde de veroordeling van Heemels 'niet meer dan terecht'. ,,Het is puur fraude. De werkdruk is geen excuus voor het achteroverdrukken van belastinggeld."