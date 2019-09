PVV-Senator Faber onder vuur na verspreiden ‘nepnieuws’ over Groningse steekpartij

PVV-senator Marjolein Faber ligt flink onder vuur na haar tweet over de steekpartij op het terras in Groningen. Faber beweerde in het bericht dat de dader ‘volgens betrouwbare bron’ een Noord-Afrikaans uiterlijk en een hekel aan bier had, maar dat de media dat bewust niet wilden melden. Feitelijk gaat het om een 67-jarige verwarde man die door de slachtoffers zelf niet als Noord-Afrikaans wordt aangeduid. Ze spreken van een ‘blanke’ man. Faber zelf blijft bij haar bericht.

De steekpartij vond afgelopen woensdag plaats op het terras van de Drie Gezusters op de Grote Markt in Groningen. Drie mensen raakte hierbij licht gewond, onder wie student Berk Kaykanat en een vriend van hem die hem te hulp schoot door de dader te overmeesteren. Tijdens deze worsteling werd ook een jonge vrouw in haar kin geraakt.

De dader wist te ontkomen, maar kon al snel door de politie worden ingerekend. Het steekwapen werd daarbij in beslag genomen. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis en ter plaatse behandeld en maken het goed, los van dat zij allen erg geschrokken zijn.

Over de identiteit van de dader maakte de politie na het voorval niks specifieks bekend, behalve dat hij 67 jaar is, in Groningen woont en wordt getypeerd als ‘verward'. Faber, die voor de PVV in de Eerste Kamer zit, gaf de dag na de steekpartij in een tweet aan dat zij wél meer kon vertellen over zijn identiteit. ‘Man steekt 3 mensen neer op gezellig terras van De Drie Gezusters in Groningen. Wat u van de media niet mag weten:de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk (volgens betrouwbare bron) en heeft kennelijk een hekel aan bier’, schreef zij donderdag op haar account.

De tweet werd veel gedeeld en vrijwel direct kwamen ook de eerst reacties. Haar ‘betrouwbare bron’ zou volgens andere twitteraars helemaal niet zo betrouwbaar zijn omdat de dader niet van Noord-Afrikaanse komaf is. Ook spreekt de politie niet van een terreurdaad, wat zij volgens de critici met haar tweet wel doet vermoeden.

Grijs haar

Twee van de drie slachtoffers van de steekpartij laten desgevraagd weten dat zij het uiterlijk van de dader ‘zelf nooit als Noord-Afrikaans zouden beschrijven', zo vertellen ze tegen het Dagblad van het Noorden. Ze vragen zich af waar Faber zich op baseert en betichten haar ervan dat de tweet louter stemmingmakerij is. De slachtoffers van de steekpartij herkennen de kwalificatie ‘Noord-Afrikaans’ in elk geval niet. Berk Kaykanat zegt zich alleen te kunnen herinneren dat de man er vrij oud uit zag, grijs haar had en een lichte huid. „Hij was zeker niet getint. Maar het ging zo snel, ik heb hem niet helemaal goed kunnen bekijken. Hij kwam ook niet recht op mij af, maar vanaf de rechterkant.”

Zijn vriend Anne Clerc (26), die de man wist af te weren en daarbij gewond raakte aan zijn hand, had beter zicht. Ook hij noemt het grijze haar van de dader. „En hij had een vrij grote neus, een puntneus. Geen idee wat zijn afkomst is, maar zijn huid is in elk geval blank. Dat hij Noord-Afrikaans zou zijn heb ik nooit gezegd, en ik heb geen idee van wie die informatie wel zou kunnen komen.”

De senator wordt naar aanleiding van haar tweet onder meer beschuldigd van haatzaaien en het verspreiden van nepnieuws. Ook werd haar meerdere malen verzocht de tweet te verwijderen.

Volgens Faber zelf is de bron de vrouw die bij de steekpartij gewond raakte aan haar kin, verklaart ze. „Zij is mij bekend en via haar heb ik het gehoord. Niet direct, overigens, maar via een familielid van haar.” Ondanks de kritiek op Twitter blijft ze bij het bericht. „Ik geloof absoluut dat mijn informatie juist is. Anders had ik het ook nooit op Twitter gezet, ik moet het wel zeker weten.”

Het Openbaar Ministerie en de politie kunnen om privacyredenen niets zeggen over de afkomst van de dader. Wel laat de politie weten dat de voorlopige hechtenis van de verdachte is verlengd met 14 dagen.

Opspraak

De PVV-senator is lijsttrekker voor de PVV in Gelderland en kwam eerder in opspraak. In 2015 huurde ze tijdens partijverkiezingen een bedrijf in waarvan haar zoon mede-eigenaar is. De Gelderse fractie van de PVV gaf toen bijna 8500 euro uit aan kosten voor het maken van een website. Ondanks veel commotie hoefde Faber de fractie niet te verlaten.