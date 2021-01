PVV wekt woede Kamer met verdediging Orbán

De partij van Geert Wilders vindt het ‘ongepast’ om over de rechtsstaat in Hongarije en Polen te spreken, nu uit onderzoek van de Kamer blijkt dat in ons land de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden in de toeslagenaffaire. Met een premier als Viktor Orbán hebben de Hongaren bovendien een leider die ‘voor de eigen bevolking kiest’, meent PVV-Kamerlid Emiel van Dijk.

Van Dijk viel vooral de VVD hard aan als ‘meest onrechtstatelijke partij van Nederland’. Volgens hem verzaken opeenvolgende VVD-bewindslieden om uitgeprocedeerde vluchtelingen uit te zetten en worden zij ‘vertroeteld in een bed, bad, broodopvang’. Ook stelde hij dat de VVD ‘corruptie binnen de partij’ moet ‘aanpakken’.

Teentjes

Die opmerking schoot VVD-Kamerlid André Bosman in het verkeerde keelgat. ,,Woorden doen ertoe. U zet een partij weg, zonder daarvoor bewijs aan te dragen. Dat is echt schandalig.” Van Dijk stelde daarop dat Bosman ‘minder snel op zijn teentjes getrapt’ moet zijn en dat de PVV niet wil dat Nederlandse parlementariërs zich mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.

,,U doet net alsof het ene land het andere aanspreekt. Maar een land kiest ervoor om deel uit te maken van de Europese Unie, daar hebben ze zélf voor getekend”, benadrukte D66-Kamerlid Salima Belhaj. Van Dijk bleef erbij dat Nederland zich volgens hem niet mag ‘mengen in de democratie daar’ en ‘helemaal niet via de EU’. ,,Zo lang mijn partijleider niet met een appeltje op de fiets naar zijn werk kan, hebben we hier belangrijker zaken op te lossen”, zei Van Dijk met een verwijzing naar premier Mark Rutte, die vaak met een appeltje op zijn fiets wordt gezien.

Wilders

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik herinnerde Van Dijk eraan dat zijn partijleider Geert Wilders in november in de Tweede Kamer de Hongaarse premier Orbán nog als voorbeeld aanhaalde. ,,Hadden wij maar een premier als meneer Orbán”, zei Wilders toen tegen minister-president Rutte. Van Ojik: ,,Toen wilde u zich wél met Hongarije bemoeien.”

Volgens Van Dijk had Nederland met een premier als Orbán ‘voor de eigen bevolking’ gekozen. ,,Een premier die de persvrijheid inperkt, een antisemitische campagne begint tegen George Soros (filantroop van Hongaarse komaf, red.) en de rechtelijke macht knevelt?”, vroeg Van Ojik zich af. ,,Dat is onbegrijpelijk en inconsequent.”

In Polen worden op sommige plekken anti-homozones ingericht, memoreerde PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher. ,,Vindt de PVV dat een goed plan?” Van Dijk zei ‘natuurlijk’ niet voor anti-homozones te zijn. ,,Maar die zones bestaan de facto ook in Amsterdam door de islamisering”, stelde de PVV’er. Asscher noemde dat ‘een ongelooflijk zwak antwoord’.

Nederland aangesproken

Ook andere partijen, zoals de SP, wilden van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten of Nederland nog kan opkomen voor de rechtsstaat in andere landen na de toeslagenaffaire. Ja, vindt de VVD-bewindsman. Volgens hem wordt Nederland ‘natuurlijk’ op de toeslagenaffaire aangesproken. ,,Dat is ook logisch, daar is het zwaar genoeg voor.” Volgens Blok is het ‘een grote zwarte bladzijde’. ,,We pretenderen niet perfect te zijn. Ook Nederland heeft huiswerk te doen. Maar we moeten niet stilzwijgen omdat we feilbaar zijn.”

