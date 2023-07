PVV’er Lilian Helder vertrekt uit Tweede Kamer

Helder schrijft: ,,Om persoonlijke en inhoudelijke redenen stel ik me niet meer verkiesbaar voor de PVV. Ik zal me tot de laatste dag van mijn Kamerlidmaatschap blijven inzetten voor de politie.” Ze refereert daarmee aan de portefeuille die ze jarenlang heeft bekleed.

Lilian Helder is geboren in Venlo op 30 mei 1973 en woont in Venlo. Zij is in totaal dertien jaar actief in de Tweede Kamer, 4790 dagen om precies te zijn.

In juni 2008 solliciteerde Helder op een vacature bij de PVV die ze op de website had gezien. ,,Zo ben ik in de politiek terechtgekomen", vertelt ze op de website van de Tweede Kamer.

,,Ik weet dat het Kamerlidmaatschap geen 9-tot-5-baan is, maar ik vind het een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Ik wil in de Kamer bereiken wat de mensen op straat graag willen. Ik ben voorstander van het invoeren van minimumstraffen en het beperken van de beslissingsruimte van de rechterlijke macht.” Dat is allebei niet gelukt.



Helder was vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting op haar besluit.

Demissionair minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten: ,,Wat een gemis. Een van de best ingelezen, best ingevoerde en meest ervaren Kamerleden die op veiligheid en voor de politie echt het verschil heeft gemaakt. Dank voor je inzet Lilian.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.