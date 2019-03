Raad maant Dekker: let op privacy tbs-weigeraar

Column Stemmen op Jezus Leeft? ‘Dat dacht ik dus effe niet’

9:39 Jezus Leeft is een van de partijen waarop we kunnen stemmen bij de verkiezingen van Provinciale Staten volgende week donderdag. Buiten dat die mededeling als goed nieuws kan worden beschouwd, vind ik het best een mooie naam voor een politieke club. Wel zou ik persoonlijk dan all the way zijn gegaan en de gedroomde lijsttrekker hebben gekozen. Dus niet ene Van der Spek, de nummer 1 in Zuid-Holland.