Raad van State: PVV-plan preventief opsluiten onacceptabel

Mensen die worden vastgezet op de manier die Geert Wilders en zijn partijgenoten voorstellen, kunnen zich volgens de Raad van State 'niet of nauwelijks verweren' tegen beschuldigingen.

De PVV wil de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid geven om mensen die zich lijken in te laten met terrorisme gevangen te laten zetten. Dat gebeurt volgens het voorstel op aangeven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en zonder tussenkomst van de rechter. Een strafbaar feit hoeft nog niet te zijn gepleegd. De minister zou deze beslissing mogen nemen als de nationale veiligheid in het geding is.