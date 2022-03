Rechter: Weggestuurd Kamerlid Gündogan moet terug in fractie Volt

Kamerlid Nilüfer Gündogan moet per direct terugkeren in de fractie van Volt. Dat zegt de Amsterdamse voorzieningenrechter in de uitspraak van het kort geding dat Gündogan had aangespannen. Ook moet de partij haar een schadevergoeding van 5000 euro betalen.

Volgens de voorzieningenrechter heeft Volt in de hele affaire ‘te voortvarend een onjuiste weg’ bewandeld. Voor de schorsing was ‘zowel juridisch als inhoudelijk geen grond’, omdat nergens in de partijstatuten of fractiereglement daar iets over stond.

Ook inhoudelijk ziet de rechter ‘onvoldoende basis’ voor een schorsing. Volt mocht na de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen. Maar de manier waarop, zonder uitleg waarom en de aard van de klachten toe te luchten en ‘zonder enige vorm van wederhoor', concludeert de rechter ‘kan niet door de beugel.

Gündogan spande het kort geding aan nadat zij door Volt op 13 februari werd geschorst als fractielid. Op 26 februari werd ze door de Volt definitief uit de fractie gegooid, nadat er volgens de partij dertien klachten waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Het ging om ‘handtastelijkheden, intimidatie en ongewenste seksuele avances’, stelde de partij in een verklaring. Gündogan deed daarop aangifte van smaad en laster tegen Volt, partijleider Laurens Dassen en de dertien melders.

Twee waarschuwingen

Ook het beëindigen van het fractielidmaatschap kan volgens de rechter volgens Volts eigen fractiereglement niet. Voor dat daartoe kan worden overgegaan, moet het Kamerlid in kwestie minimaal twee waarschuwingen ‘op schrift’ hebben gekregen en moet er een verbeterplan worden opgesteld. Ook moeten er meerdere gesprekken, inclusief verslag, zijn gevoerd en moet het Kamerlid in een overleg met collega-fractieleden zijn of haar zegje kunnen doen. Maar dat is in het geval van Gündogan niet gebeurd, al stelt Volt dat er meerdere gesprekken met haar zijn gevoerd.

De eerste melding over het vermeende gedrag van Gündogan kreeg Volt op 21 januari per brief. Dat was een dag ná de uitzending van programma BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De rechter begrijpt dat ‘de jonge en relatief onervaren partijleiding van Volt’ schrok ‘in het licht van de maatschappelijke discussie’ die door de onthullingen van het programma op gang kwam.

Onveilig

‘Terecht heeft zij gemeend dit signaal niet te mogen negeren en te moeten opkomen voor medewerkers die zich onveilig voelen', schrijft de rechter in haar uitspraak. Volgens haar heeft ‘waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen’ door meteen een onafhankelijk integriteitsbureau in te schakelen. Gündogan weigerde met dat bureau, BING, te praten, omdat zij twijfelde aan diens onafhankelijkheid.

Juridisch was de handelswijze van Volt echter niet in de haak. Ook was er ‘geen noodzaak’ om de kwestie ‘meteen in de openbaarheid te brengen’. Dat deed de partij op zondagavond, door een verklaring te twitteren. Waarvan Gündogan werd beschuldigd, werd haar wekenlang niet verteld.

