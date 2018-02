Rechter zit Ollongren niet dwars: zaak over referendum van de baan

De Raad van State, waar de zaak diende, vindt dat zij er ‘in dit stadium’ geen oordeel in mag vellen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) kan nu haar wetsvoorstel doorzetten om een einde te maken aan referenda.



De rechtszaak bij de Raad van State was een nieuwe wending in de toch al gevoelige discussie rond het raadgevend referendum. In de formatie werd besloten dat het referendum moet worden afgeschaft. Toen Ollongren hier onlangs een intrekkingswet voor lanceerde, kwam de actiegroep Meer Democratie in actie.



Volgens die club, onder aanvoering van ex-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, zou er juist een referendum over het schrappen van het principe van referenda moeten worden gehouden. Ollongren noemde dit 'onlogisch'. Daarop stapte Meer Democratie naar de rechter.