Rechtse oppositie doet ultieme poging om steun aan VN-migratiepact te voorkomen

Toch stelt dat de rechtse oppositie niet gerust. FvD-voorman Thierry Baudet noemt de overeenkomst ‘ongelooflijk slecht voor Nederland. ,,Waarom zou je dit als Nederland willen tekenen?’’ vroeg hij zich tijdens een eerder debat over de justitiebegroting openlijk af. Hij haalde daar de irritatie van de Kamer op de hals door maar liefst honderd vragen over het pact voor te dragen. Hij startte zijn inbreng om half twee ‘s nachts, en had voor zijn vragenvuur maar liefst veertig minuten nodig.



Volgens PVV-Kamerlid Sietse Fritsma, die over een zelfmoordpact spreekt, wordt het Nederlands belang op onvergeeflijke wijze verkwanseld: ,,Het kabinet tekent dus toch voor méér massa-immigratie, méér islamisering en méér terreurdreiging. De Nederlandse burger moet van dit levensgevaarlijke kabinet bevrijd worden.’’



De afgelopen periode ontstond ook bij een aantal andere landen de vrees dat het akkoord in de toekomst toch zal worden gebruikt om zaken af te dwingen bij de rechter. Onder meer de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk hebben om deze reden al laten weten het pact niet te steunen. In België wankelt het kabinet zelfs over het pact.



Bram van Ojik (GroenLinks) noemt het pact juist ‘in het belang van Nederland’. ,,Hiermee wordt migratie beter beheersbaar en voorspelbaar. Het is niet-bindend. Ik zeg: doen.’’ Ook VVD en CDA - die zich eerder ook nog zorgen maakten - zijn optimistisch gestemd. Het inlegvel van Nederland stelt de partijen gerust dat er geen ‘juridisch bindende consequenties’ aan het pact kleven.



Het akkoord wordt tijdens een VN-conferentie op 9 en 10 december bekrachtigd in de Marokkaanse stad Marrakesh.



Het debat start vanmiddag om 16.45 uur, en is live te volgen op deze site. De centrale vraag: is het pact echt niet juridisch bindend, of zit er ergens een addertje onder het gras waarmee Nederland in de toekomst alsnog zeggenschap over zijn eigen asielpolitiek uit handen geeft?