Rechtspraak in zwaar weer: weinig geld en steeds zwaardere zaken

Honderden wetenschap­pers steunen klimaat­spij­be­laars in open brief

6 februari Honderden Nederlandse hoogleraren en wetenschappers van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen roepen Nederlandse politici in een open brief op om de klimaatproblematiek aan te pakken. Ze steunen daarbij de scholieren die spijbelen om hun zorg aan te kaarten in Den Haag.