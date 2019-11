Rechtstreeks met de ‘klimaattrein’ naar Madrid? Vergeet het maar!

GroenLinks vroeg het kabinet om een speciale trein naar Madrid te regelen voor alle Nederlandse deelnemers. Dat is een stuk klimaatvriendelijker dan het vliegtuig pakken. De treinreis duurt normaal vijftien uur, met het vliegtuig ben je in twee uur in Madrid. Maar het kabinet laat weten dat het supersnelle treintripje niet kan doorgaan.



,,Het organiseren van een speciale directe trein tussen Nederland en Madrid binnen enkele weken blijkt niet realiseerbaar’’, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Nederlandse treinen worden niet in alle Europese landen toegelaten, want ieder land heeft een eigen spoornetwerk en veiligheidssysteem. Ook is het spoor in Spanje breder dan in Nederland.