‘Rechtszaak over referendum komt te vroeg’

De rechtszaak bij de Raad van State is het zoveelste hoofdstuk in de moeizame relatie die een deel van politiek Den Haag heeft ontwikkeld met het raadgevend referendum. In de formatie werd besloten dat het referendum moet worden afgeschaft. Toen Ollongren hier onlangs een intrekkingswet voor lanceerde, kwam de actiegroep Meer Democratie in actie.



Volgens die club, onder aanvoering van ex-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, zou er júist een referendum over het schrappen van het principe van referenda gehouden moeten worden. Ollongren noemde dit ‘onlogisch’. Daarop stapte Meer Democratie naar de rechter.