Net toen het Openbaar Ministerie begon met uitleggen waarom de Friezen worden vervolgd, viel Sikkema weg. Er was even paniek in de zaal en de zaak werd een half uur geschorst. De rechter heeft inmiddels wat gegeten en gedronken en mag van de dokter verder. Onder applaus kwam hij de zaal weer in. Tot tevredenheid van de verdachten: ,,We houden hem wel een beetje in de gaten.''

Speciaal vak

De Friezen die vandaag terechtstaan, blokkeerden de snelweg op 18 november net voorbij Joure om zo te verhinderen dat twee bussen vol antizwartepietdemonstranten door konden rijden naar Dokkum. Die laatste activisten hadden toestemming om in een speciaal vak langs de route van de intocht tegen Zwarte Piet te demonstreren.

Door de blokkade van de Friezen ontstond een file van 3 kilometer. Dat leidde tot meer problemen dan de blokkeerders konden vermoeden. Uit de file kwamen 112-meldingen: van een familie die naar crematie moest, van een man die met zijn vader naar ziekenhuis moest, iemand kreeg een angstaanval...

Op verzoek van de politie werd de blokkade uiteindelijk opgeheven. De bussen met demonstranten zouden doorrijden naar Dokkum, maar uiteindelijk verbood de loco-burgemeester van de gemeente de demonstratie omdat ze vreesde voor ongeregeldheden. De bussen zijn daarop door de politie terug geëscorteerd naar Amsterdam.

Gevaarlijke situatie

Het Openbaar Ministerie stelt dat de rechtszaak van vandaag vooral niet over Zwarte Piet gaat. De 34 mannen en vrouwen die terecht staan worden verdacht van het verhinderen van een betoging en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Zelf stellen de 'pro-Pieten' juist ongeregeldheden te hebben willen tegen gaan door te voorkomen dat de activisten zouden gaan demonstreren. Er waren op dat moment duizenden mensen in Dokkum voor de intocht, waaronder veel kinderen

Volledig scherm De blokkade op de snelweg A7, net voorbij Joure. © Joris van Gennip Een van de 34 verdachten, Jenny Douwes, moet ook voorkomen voor opruiing. Zij plaatste enkele dagen voor de intocht een oproep om de activisten tegen te houden. Douwes maakte op Facebook 'Project P' aan: ,,Voor alle Grote Pyren (dat is een Friese krijgsheer, red.), kom met motor, auto, trekker of paard en wagen om de onruststokers tegen te houden.''

'Onze cultuur'

Buiten de rechtbank werd vanmorgen even gedemonstreerd door een kleine groep sympathisanten van de snelwegblokkeerders. Het gaat hen niet alleen om Zwarte Piet, 'maar om het grote plaatje'. ,,Onze cultuur gaat eraan.'' Ook Edwin Wagensveld, voorman van Pegida, heeft zich al gemeld bij de rechtbank, net als Martin Bosma van de PVV. De groep verdachten kan op veel steun rekenen in de nu al uitpuilende rechtbank.

De sfeer is overigens goed in en om de rechtbank. Twee mensen met een blauwe hanenkam gaan binnenkort trouwen, de een vroeg de ander vanmorgen ten huwelijk. De verdachten kwamen zingend aan in een bus met sinterklaasmuziek. De lijst van 34 mannen en vrouwen leest als een doorsnee van de provincie Friesland: Sytse uit Damwald, Ferre uit Rinsumageast, Jitske uit Drachten, Jan Jouke uit Koudum. Sommigen kwamen op klompen, maar moesten die uittrekken in de rechtszaal.

Vandaag worden de zaken van 9 verdachten besproken, in groepjes van drie. Morgen en donderdag volgen dan de resterende verdachten. Donderdag is er ook tijd gereserveerd voor twee activisten van Kick Out Zwarte Piet, die op 18 november in de tegengehouden bussen zaten. Zij staan niet terecht, maar maken als benadeelde partij, gebruik van hun spreekrecht. De twee mannen die gaan inspreken, Jerry Afriyie en Mitchell Esajas, roepen hun sympathisanten op om ook te komen die dag.

Straffen

Vrijdag volgen dan de strafeisen van het Openbaar Ministerie. Op het verhinderen van een demonstratie staat een maximale straf van negen maanden cel. Op het versperren van de openbare weg staat maximaal negen jaar cel, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk hoge straf wordt geëist.