Referendum op aflosboete kansloos

update CZ verwacht explosieve stijging zorgpremie in 2019

16:02 CZ, een van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland, voorspelt dat de zorgpremie volgend jaar minstens dubbel zo hard zal stijgen als in 2018. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Op jaarbasis gaat het minimaal om 84 euro.