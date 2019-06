Regeling aardbevingsschade voor Groningers verruimd na rumoer

Dat laat het ministerie van Economische Zaken vandaag weten. De nieuwe regeling leidde eerder tot rumoer, omdat de grens waarop mensen hun melding hadden moeten doen op 1 januari was gesteld. Onder anderen commissaris van de Koning René Paas maakte hier bezwaar tegen.



De regeling houdt in dat iedereen die een schademelding heeft gedaan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), een vaste vergoeding van 5000 euro kan krijgen, zonder eerst te hoeven wachten op een beoordeling van de schade. Het is de bedoeling op deze manier een groot deel van de al lang openstaande schademeldingen (het 'stuwmeer') weg te werken.