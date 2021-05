Regenboog-coalitie praat over leven na corona, maar dat mag geen geflirt heten voor een volgend kabinet

Het officiële agendapunt vanochtend luidde: herstel- en transitiebeleid voor Nederland. Het officieuze, meer onderliggende punt: Wie-kan-met-wie door één deur.

Informateur Mariëtte Hamer zag in de formatie vanmorgen partijen aanschuiven van alle denkbare politieke kleuren. Huidige regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, maar ook oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks.

Het idee is dat er – los van wie er in de volgende regering komt- brede politieke steun moet komen voor het herstelbeleid dat nodig is tijdens en na corona. Van achterstanden in de zorg tot scheefgroei in het onderwijs, van baanverliezen beperken tot kansenongelijkheid: de Tweede Kamer gaf zichzelf per motie op 12 mei de opdracht om sámen te kijken naar beleid.

Daarbij houdt Hamer natuurlijk ook oog op dat andere deel van haar opdracht om ‘vervolgens te onderzoeken welke partijen bereid zijn’ (…) om ‘met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren’.

Regen

Na afloop zeiden de politiek leiders vooral zo min mogelijk. ,,Iedereen heeft zijn mening gegeven, ook over het proces, maar we hebben afgesproken er maar een beetje stil over te zijn”, zei VVD-leider Mark Rutte. ,,Bovendien gaat het regenen, fijne dag!”

Sigrid Kaag (D66) wilde wel verklappen ‘dat de sfeer goed was’. ,,We hebben onze ideeën met elkaar gedeeld.”

Of die gesprekken dan ook een opmaat zijn tot inniger samenwerking door een deel van de partijen? Kaag: ,,Clusteren is niet klonteren.”

Ook Hoekstra ziet dat zo: ,,We hebben niet gepraat over wie nou met wie gaat samenwerken. Zo heb ik het niet gezien of beleefd. Het gaat erom of we elkaar inhoudelijk kunnen vinden als het gaat om herstel- en transitiebeleid. Dat was het.”

Volledig scherm Informateur Mariette Hamer ontvangt fractievoorzitters. © ANP En SP-leider Lilian Marijnissen: ,,We hebben onze visie gegeven. Geen geflirt, daar blijven we maar even van weg.”

Coalitie

Over dat geflirt spraken de twee grote verkiezingswinnaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) tot dusver nog niet met één mond. Waar het gaat om hun droomcoalitie voor later, lopen de ideeën nog wel uiteen.

Rutte wil het CDA aan tafel hebben, maar houdt zich verder op de vlakte. Kaag was helder: zij wil met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks een volgend kabinet vormen.

Daarbij zijn er nog struikelblokken zat: VVD en CDA willen niet al te graag met én PvdA én GroenLinks. En het CDA was tot dusver helemaal niet gewillig.

Wel lijkt de weg iets meer geëffend voor CDA-leider Wopke Hoekstra. Gisteren liet CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt weten nog vier maanden thuis te herstellen van oververmoeidheid. En omdat Omtzigt de rol van Rutte de afgelopen jaren hekelde, leek hij een sta in de weg voor Hoekstra om te gaan onderhandelen voor een volgend kabinet. Daarin heeft hij nu meer speelruimte, omdat Omtzigt formeel niet zou hoeven in te stemmen, mocht het binnen vier maanden tot een regeerakkoord komen. Hij kan dan de kritische outsider blijven die hij was, als hij straks terugkeert.

