Reizigers Pakistan gewaarschuwd: 'Mijd betogingen tegen Wilders'

Video Man (26) die dreigde met aanslag op Wilders morgen voorgeleid

14:57 De man die gisteren in Den Haag werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een aanslag op Geert Wilders, wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal dan besluiten of hij langer in voorarrest blijft, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.