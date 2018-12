Rekening klimaat is niet in evenwicht

In het Poolse Katowice is een internationale klimaattop begonnen waar concrete afspraken moeten worden gemaakt. De top is een lakmoesproef: lukt het drie jaar na het akkoord van Parijs om de uitstoot van CO2 daadwerkelijk terug te dringen? Daarbij kijken regeringsleiders naar elkaar, nu bijvoorbeeld de Verenigde Staten zich willen terugtrekken. Is er nog wel voldoende draagvlak? Maar ze moeten vooral niet vergeten naar hun eigen burgers te kijken, van wie ze grote offers vragen.



Over het algemeen zijn burgers best bereid hun steentje bij te dragen aan de oplossing van klimaatproblemen. Maar het moet wel in proportie zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde onlangs nog dat lusten en lasten in evenwicht moeten zijn. Zo niet, dan kunnen regeringsleiders op komende toppen vergaderen tot ze een ons wegen, maar zal het broodnodige draagvlak er nooit komen.



Het protest van de gele hesjes in Frankrijk en België is veelzeggend. Je kunt mensen in gebieden waar het openbaar vervoer grotendeels is wegbezuinigd niet opzadelen met een veel hogere accijns op diesel. De boodschap dat we de aarde moeten redden komt niet aan als je burgers, die het al zwaar hebben, onevenredig zwaar in de portemonnee treft. Te meer daar diezelfde burgers zien dat hogere inkomens vaak meerdere keren per jaar in een veel vervuilender vliegtuig naar een hippe bestemming binnen of buiten Europa vliegen zonder dat dit nu wordt belast.



Het Nederlandse kabinet zet in op draagvlak door allerlei maatschappelijke organisaties zelf met plannen te laten komen. Maar het kabinet moet wel de regie houden en ervoor waken dat de rekening onevenredig bij lagere inkomens komt te liggen. Zij wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen. Als je die woonwijken van het aardgas afhaalt, bieden de door belangenorganisaties gepropageerde warmtepompen vaak geen soelaas. De politiek heeft geen idee van de mogelijke negatieve effecten voor burgers van de klimaatplannen, stelde Energieonderzoek Centrum Nederland vorige maand nog. Dat zou wel moeten, voordat er concrete afspraken over de invulling van ‘Parijs’ worden gemaakt.