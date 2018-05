Rekenkamer: Ernstige gebreken bij ICT-beveiliging overheid

De Rekenkamer stelt vast dat veel ministeries kampen met een tekort aan mensen en ook over te weinig expertise beschikken. Dit komt deels doordat de arbeidsvoorwaarden die de overheid biedt niet interessant genoeg zijn voor it-specialisten. ,,Daar moet echt wat gebeuren", stelt Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Ook vindt hij dat de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid krijgt in te grijpen bij andere ministeries als het misgaat met informatiebeveiliging, vergelijkbaar met de bevoegdheid die de minister van Financiën heeft als het gaat om besteding van belastinggeld. Ollongren pakt die aanbeveling volgens Visser echter vooralsnog niet op.

Bij de RCN hadden de ICT-systemen en ook de verbindingen met netwerken van andere rijksdiensten zoveel kwetsbaarheden, 'dat het risico van inbraak en ontvreemding en manipulatie van informatie aanwezig was'. ,,De achterdeur stond open", zegt Visser. Kwaadwillenden hadden de mogelijkheid via dit netwerk binnen te komen bij andere kritische it-systemen van de overheid. De Rekenkamer weet niet of dat gebeurd is. Nadat het instituut aan de bel trok bij de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, werd het lek binnen een maand gedicht, aldus Visser.

Extra geld

Minister van Financiën Wopke Hoekstra erkent dat cyberveiligheid een vraagstuk is dat de volle aandacht van het kabinet verdient. ,,Het is een probleem dat nog wel even bij ons zal zijn en waar we ons als overheid tegen zullen moeten wapenen.'' Hij benadrukt dat verspreid over meerdere ministeries al 'significant extra geld' is vrijgemaakt om de beveiliging beter op orde te brengen.