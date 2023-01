Rekenkamer: kabinet geeft Tweede Kamer geen totaalbeeld klimaatmiljarden

Eerste twee afleverin­gen van de nieuwe podcast O, o, De Mos zijn nu te beluiste­ren

Richard de Mos was een geliefd wethouder maar is nu al jaren corruptieverdachte. Volgende week verschijnt hij voor de rechter. Nog altijd leven er tal van vragen: waarom blijft hij zo populair bij kiezers? Waar ging het mis? En wiens belangen dient hij nu werkelijk? In de podcast O, o, De Mos gaat verslaggever Niels Klaassen op zoek naar antwoorden.

16 januari