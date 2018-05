Kabinet onderzoekt terughalen IS-kinderen uit Syrië

15 mei Het kabinet onderzoekt of kinderen van Nederlandse Syriëgangers uit Syrische kampen gehaald kunnen worden. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanavond in het televisieprogramma Pauw. ,,De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten."