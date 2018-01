Rekenkamer: Universiteiten en hogescholen komen belofte niet na

Die extra geldinjectie heeft te maken met de invoering van het leenstelsel in 2015. Studenten verloren daarmee hun basisbeurs, maar in ruil daarvoor zou er fors meer geld worden gestoken in onderwijs. Dat geld komt echter pas dit jaar beschikbaar, terwijl de studenten al drie jaar geen aanspraak meer maakten op een beurs. Om die overgang beter te maken, beloofden de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen in 2014 aan de minister van Onderwijs de eerste drie jaar met geld over de brug te komen.