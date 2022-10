Remkes door het stof na ‘irritatie op hoogste niveau’ om lijst: ‘Ik betreur het misverstand’

De stikstofbemiddelaar geeft nu aan dat hij ‘ten onrechte in de veronderstelling verkeerde dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport’. Gisteren onthulde deze nieuwssite dat er ‘irritatie tot op het hoogste niveau’ was over zijn beweringen.

Volledig scherm Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en Minister voor LNV Piet Adema krijgen het advies. ANP PHIL NIJHUIS © ANP

Met stijgende verbazing werd er op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gekeken naar de uitspraken van stikstofbemiddelaar Johan Remkes in het tv-programma Buitenhof. Als hij wordt bevraagd over een lijst met de vijfhonderd à zeshonderd grootste vervuilers, antwoordt hij heel stellig: ,,Het departement heeft die lijst.’’ De oud-minister van VVD-huize zegt ook nog expliciet: ,,Ik neem aan dat minister van der Wal die lijst kent, ja.’’

‘Een verrassing’

Voor het ministerie van Landbouw waren zijn opmerkingen over de lijst ‘een verrassing’, zo onthulde deze nieuwssite. ,,Een lijst met vijfhonderd à zeshonderd piekbelasters is bij ons onbekend’’, aldus een woordvoerder van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

Kabinetsbronnen verklaarden dat die opmerking van Remkes ‘voor onrust heeft gezorgd’ in de aanloop naar de officiële kabinetsreactie die vrijdag 14 oktober wordt verwacht. ,,Je mag best weten dat hier wat irritatie over is, óók op het hoogste niveau’’, zo meldde een bron rond het kabinet.

Quote Je mag best weten dat hier wat irritatie over is, óók op het hoogste niveau

Remkes zegt daarover nu: ,,Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is dan heeft zij volkomen gelijk.’’ Ook geeft hij aan: ,,Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan door mijn uitspraken in het tv programma Buitenhof van afgelopen zondag.’’

Hij belooft hier morgenavond in zijn gesprek met de Tweede Kamer ‘graag nog op terug’ te komen. Vorige week presenteerde stikstofbemiddelaar zijn langverwachte rapport. Remkes vindt dat het kabinet na jaren van ‘zwalkend beleid’ razendsnel in actie moet komen om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet. Binnen een jaar moeten 500 tot 600 bedrijven drastisch stikstofuitstoot verminderen door uitkoop, verhuizing of een andere bedrijfsvoering.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hete aardappel

Met dit advies wordt de hete aardappel ‘2030’ nog even doorgeschoven. Dit gaat over het jaar, waarin de stikstofdoelen moeten worden bereikt. Dat jaartal staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar hebben gesloten. Maar het ligt inmiddels politiek gevoelig omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview met deze nieuwssite zei dat het wat hem betreft ‘niet heilig’ is. Dat zette de verhoudingen in het kabinet op scherp.Verwachtingen uitkopen ‘onrealistisch’

Het door Remkes voorgestelde uitkopen van honderden bedrijven is saillant, want het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde deze week nog dat de verwachtingen van uitkopen ‘onrealistisch’ zijn. Binnen het kabinet is vooral de druk op het CDA groot.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: