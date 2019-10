Renovatie Binnenhof jaar uitgesteld 

Knops had onlangs al duidelijk gemaakt sceptisch te zijn over een tijdige start en noemde, behalve stikstof, meerdere obstakels. Zo stelt de Tweede Kamer extra eisen aan de beveiliging en moet er ruimte komen voor extra ondersteuning van Kamerleden.



Er is daarnaast grote krapte in de bouw: er is een tekort aan personeel en voor bouwmaterialen gelden lange levertijden. Ook blijkt het moeilijk om in de tijdelijke huisvesting van de politici op tijd ICT-voorzieningen aan te leggen. De levertijd van onderdelen duurt langer dan gedacht.