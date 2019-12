Rijk geeft alle stagiairs voortaan zelfde stagevergoeding, ongeacht opleiding

Mbo-studenten die stage lopen bij de rijksoverheid krijgen vanaf 1 januari hetzelfde betaald als stagiairs die een opleiding volgen aan hbo of universiteit. De stagevergoeding is in 2020 voor alle stagiairs bij het Rijk 628 euro bruto per maand.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de vergoedingen voor stagiairs gelijkgetrokken, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. In 2019 kregen mbo’ers nog 448 euro bruto per maand, terwijl stagiairs van hbo en universiteiten 616 euro bruto verdienden voor hun stage bij het Rijk. Dat verschil op basis van opleidingsniveau is ‘niet goed uitlegbaar’ omdat ‘de stagevergoeding het karakter van een onkostenvergoeding heeft’.

Ook volgens minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs is het verschil in stagevergoeding ‘onverklaarbaar’. Ze ijverde in het kabinet voor het gelijktrekken van de vergoeding en is blij dat het, op de valreep voor 2020, nog gelukt is. ,,Op deze manier laten we bij het Rijk zien dat studenten uit alle lagen van het onderwijs welkom zijn en gelijk gewaardeerd worden.”

OV-studentenkaart

Alle mbo’ers krijgen sinds 2017 een ov-studentenkaart – óók als ze jonger zijn dan 18 jaar – en sinds 2018 worden zij officieel ‘studenten’ genoemd in plaats van ‘scholier’, ‘deelnemer’ of ‘leerling’. ,,De stagevergoeding hoort in datzelfde rijtje”, vindt Van Engelshoven.

De D66-bewindsvrouw riep werkgevers in september op om aan mbo’ers en hbo’ers dezelfde vergoeding te geven. Zij reageerde toen op een opiniestuk van D66 en PvdA in deze krant die daartoe opriep. Het was de Kamerleden Paul van Meenen en Kirsten van den Hul een doorn in het oog dat mbo-studenten soms honderden euro’s minder krijgen dan hbo’ers. Ook JOB, de belangenbehartiger voor mbo’ers, pleit al langer voor een eerlijke stagevergoeding.

Uitgangspunt

,,Een gelijke stagevergoeding zou het uitgangspunt moeten zijn”, zei Van Engelshoven toen tegen deze krant. Maar ook het Rijk bleek niet gelijk te betalen. Daarover wilde ze ‘in gesprek’ met haar collega van Binnenlandse Zaken, het ministerie dat de stagevergoedingen vaststelt.